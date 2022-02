Matheus Nunes agradece 'apoio incrível' em Alvalade e adeptos lembram elogios de Guardiola

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Matheus (@matheusnunes73)

Matheus Nunes viveu esta terça-feira uma noite de emoções mistas em Alvalade. O médio do Sporting não conseguiu contribuir para evitar a derrota pesada dos leões em casa na primeira mão dos 'oitavos' da Liga dos Campeões, frente ao Manchester City (0-5) , mas apontou uma bela exibição que mereceu muitos elogios de Guardiola, que afirmou mesmo que este era "um dos melhores jogadores do Mundo" "É uma equipa fantástica. São campeões de Portugal, sei bem o quão bons eles são, como tocam a bola... O Matheus Nunes, por exemplo, diria que é um dos melhores jogadores do Mundo neste momento", elogiou o espanhol.Já depois da partida, o médio do Sporting aproveitou uma publicação nas redes sociais para agradecer o apoio incansável dos adeptos no estádio."Só posso agradecer-vos pelo apoio incrível, sportinguistas. Um obrigado enorme mais uma vez. Derrota difícil mas a vida continua. Domingo há um jogo importante. Juntos!", escreveu o jogador português, numa imagem que motivou muitos comentários com elogios de colegas e até de outros adeptos que 'pediram', em tom de brincadeira, para o jogador não voltar a mostrar tanta qualidade frente a Guardiola."Jogas demais!", escreveu Gonçalo Esteves, lateral dos verde e brancos, depois de uma exibição à qual nem Jovane Cabral ficou indiferente.Já os adeptos do Sporting frisaram que apesar da derrota, Matheus fez com que "Kevin De Bruyne parecesse pequenino" a seu lado.A segunda mão dos 'oitavos' da Champions, onde o Sporting visitará o Etihad, joga-se no dia 9 de março pelas 20H00.