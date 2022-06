Matheus Nunes aguarda pelo futuro... em Paris

Matheus Nunes tem sido um dos nomes mais badalados do plantel do Sporting neste mercado de transferências e a verdade é que o futuro do médio luso-brasileiro ainda está por definir. Depois de ter estado ao serviço da Seleção portuguesa, Matheus continua a desfrutar do período adicional de férias concedido pelos leões aos respetivos internacionais, passando o descanso no estrangeiro.Após já ter estado durante um período de tempo com familiares no Rio de Janeiro, o médio leonino voltou a Portugal, aproveitou para assistir aos concertos no derradeiro da edição deste ano do 'Rock in Rio', isto antes de rumar a França. Mais concretamente a Paris, local onde Matheus Nunes publicou uma fotografia nas redes sociais, isto enquanto aguarda pela definição da sua carreira.De férias até à primeira semana de julho, altura em que os internacionais juntam-se ao trabalho na Academia Sporting, Matheus tem suscitado a cobiça de vários clubes e, tal como Record adiantou em tempo oportuno, o Wolves tem preparada uma proposta de 45 milhões de euros (aos quais pode acrescer 5M€ em variáveis) pelo internacional português de 23 anos, um montante que agrada à Direção do Sporting. Porém, o futuro de Matheus ainda não está definido e, só após o período de férias e de volta ao clube, o jogador irá decidir o passo a dar na carreira.Além da formação orientada por Bruno Lage, também o Barcelona segue atento a Matheus Nunes, o qual já foi motivo de conversa entre Jorge Mendes e a direção dos blaugranas.