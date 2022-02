Matheus Nunes ainda preocupou

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Depois de ter visto Porro levar o amarelo que o tira do clássico e Pote a sair por queixas na coxa esquerda, Rúben Amorim assustou-se quando, após duelo no seu meio-campo, Matheus Nunes ficou caído. O técnico saltou imediatamente do banco e pelas imagens percebeu-se que perguntou, repetidamente, ao médio se estava bem. E ele lá disse que sim...