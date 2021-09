Matheus Nunes já escolheu jogar por Portugal: «Acho que vou ser mais feliz aqui»

Matheus Nunes já decidiu: o médio do Sporting quer mesmo jogar pela Seleção Portuguesa, e em conferência de imprensa de antevisão à partida dos leões frente ao Borussia Dortmund, falou sobre a escolha.





"Já tomei uma decisão, sim. Falei com ambos os selecionadores, depois de pensar muito com a minha família. Cheguei à conclusão que é melhor jogar pela Seleção Portuguesa, acho que vou ser mais feliz aqui. Tenho muitos hábitos e cultura em Portugal. Foi a decisão mais difícil da minha carreira. Quando recebi a chamada para o Brasil foi muito especial, mas acho que tomei a decisão certa e vamos ver. Nunca ia sair a perder"."Estamos a fazer a preparação da mesma maneira que prepáramos o jogo frente ao Marítimo. Sabemos da qualidade do Borussia Dortmund mas também sabemos da nossa, e vamos encarar o jogo olhos nos olhos"."O jogo com o Ajax já passou. Não podemos duvidar do nosso trabalho, que tem vindo a ser feito há muito tempo. Tem dado resultados e não há nenhum motivo para duvidar do que tem sido feito. Vamos continuar a lutar"."Tento não olhar muito para isso. O importante não são as individualidades, temos muitos jogadores com qualidade. Qualquer um deles no meu lugar também faria um bom trabalho, tento não olhar muito para o individual"."Acho que a qualidade do Daniel Bragança está visível para todos. É muito inteligente. O Ugarte é mais defensivo, tem muita qualidade com bola, e o Tabata é mais um '10'. Têm todos qualidade para jogar, e apesar das escolhas recentemente terem caído para o meu lado e para o lado do Palhinha, isso pode mudar a qualquer momento"."O meu foco sempre esteve no Sporting desde o início. Jogar na Champions é o meu sonho desde criança, e as propostas de outras equipas não interessam agora, o meu foco está no Sporting".