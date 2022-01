Matheus Nunes: «Caminho está a ser bem trabalhado»

Matheus Nunes sublinhou a qualidade do Benfica no final da partida em Leiria. "Benfica tem muita qualidade, tinha três jogadores no meio-campo mas estivemos bem. O que importa foi que vencemos", começou por dizer o médio-centro do Sporting, em declarações à Sport TV.





O internacional português diz que a equipa vai "continuar a trabalhar", "festejar" e "depois focar no próximo jogo". "Continuar a trabalhar. Vamos festejar e depois focar no próximo jogo. Significa que caminho está a ser bem trabalhado. Muito contentes e agora é continuar."