Matheus Nunes convocado para a seleção do Brasil

Matheus Nunes foi esta sexta-feira convocado por Tite para a seleção do Brasil. O médio do Sporting integra a lista de nove jogadores que o selecionador brasileiro decidiu chamar à 'canarinha' face à impossibilidade de contar com algumas das principais figuras brasileiras, que competem na Premier League, na La Liga e na Serie A italiana.





O Brasil prepara-se para a tripla jornada de qualificação sul-americana para o Mundial'2022. Na próxima quinta-feira, a 'canarinha' irá defrontar o Chile. Três dias depois, no domingo (dia 5), defronta a Argentina e termina este ciclo em São Paulo, no dia 9, frente ao Peru.Recorde-se que Matheus Nunes estava entre os 40 possíveis eleitos de Fernando Santos para os próximos compromissos da Seleção Nacional, mas acabou por não integrar a lista final do selecionador português. "Não estava no lote dos 40 antes do Campeonato da Europa. Na altura não estava apto. Está apto há um mês, mas é um jogador que observámos algumas vezes. Estava nestes 40, é um jogador observado, como muitos outros. Podemos dizer que estava nos 40. Claramente que sim, porque em relação a estas questões nunca pedirei ao meu presidente para naturalizar um jogador para vir à Seleção. Isso nunca farei, mas nunca discriminarei ninguém que por opção tenha ficado apto para jogar na Seleção. Não discrimino ninguém", atirou o técnico.Everson (Atlético Mineiro)Santos (Athletico Paranaense)Miranda (São Paulo)Edenilson (InternacionalGerson (Marselha)Hulk (Atlético Mineiro)Malcom (Zenit)Vini Jr. (Real Madrid)