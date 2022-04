Matheus Nunes e a derrota do FC Porto: «Foco vai ser em nós, temos de fazer o máximo de pontos»

Matheus Nunes abriu caminho à vitória (0-3) do Sporting frente ao Boavista e, no final do encontro no Bessa, reiterou que a mentalidade da equipa orientada por Rúben Amorim é conquistar os três pontos nos jogos que faltam disputar até final do campeonato."Vínhamos com a intenção de ganhar. Queremos ganhar todos os jogos até ao final e essa mentalidade não vai mudar. Vamos tentar melhorar todo os aspetos no nosso dia a dia e dar tudo até final", começou por dizer o médio dos leões à Sport TV."O nosso foco vai ser em nós e nos nossos jogos só. Temos de fazer o máximo de pontos possíveis. Temos de pensar no próximo jogo, ainda temos objetivos para cumprir, vamos olhar para nós e não pensar nas outras equipas.""O nosso trabalho é assim mesmo. Temos de saber lidar com momentos bons e menos bons. Temos de tentar ganhar todos os jogos até final", terminou.