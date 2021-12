Matheus Nunes: «É um orgulho muito grande ter este tipo de reconhecimento»

Matheus Nunes recebeu esta quinta-feira a distinção de melhor médio do mês da Liga Bwin, alusiva aos meses de outubro e novembro, mostrando-se orgulhoso pela conquista."É um orgulho muito grande ter este tipo de reconhecimento. É fruto do trabalho que a equipa tem feito", frisou, apontado já aos próximos encontros do Sporting.Refira-se que Matheus Nunes participou nas cinco vitórias dos leões no campeonato, em outros tantos jogos, tendo ainda contribuido com um golo. O médio reuniu 32,54% dos votos dos treinadores principais das equipas que disputam a prova.