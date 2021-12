Matheus Nunes eleito o melhor médio de outubro e novembro

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Matheus Nunes foi eleito o melhor médio dos meses de outubro e novembro na Liga Bwin, ao receber 32,54% dos votos dos treinadores principais das 18 equipas que disputam a prova.O internacional português do Sporting alinhou nos cinco jogos disputados pela equipa de Rúben Amorim - todos com vitória leonina - nos dois meses referentes à votação, tendo apontado um golo diante do Arouca, na 8ª jornada.Matheus Nunes superou André Franco (Estoril, 13,49%) e João Mário (Benfica, 7,94%).