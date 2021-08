Matheus Nunes: «Foi um jogo muito difícil e já esperávamos que assim fosse»

Considerado pela SportTV o melhor em campo no jogo com o Sp. Braga, Matheus Nunes enalteceu a dificuldade da partida e a importância do triunfo alcançado.





"Foi um jogo muito difícil e já esperávamos que assim fosse, pois é sempre difícil jogar aqui, mas acho que deixámos mais uma vez uma boa imagem e vamos continuar a trabalhar para fazer o jogo. Jogar contra o Sp. Braga é como jogar contra outra equipa qualquer. Respeitamos todas as equipas da mesma forma e vamos continuar a trabalhar para fazer o que temos feito até aqui e de certeza que vamos vencer mais jogos", começou por apontar."Somos uma grande equipa, como já disse, e como muitas outras, mas vamos continuar a trabalhar jogo a jogo como sempre fizemos e é isso…".