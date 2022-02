Matheus Nunes: «Foram à nossa baliza duas vezes e marcaram muito cedo. Isso complicou»

Matheus Nunes lamentou a goleada sofrida diante do Manchester City, equipa que considera ser uma das melhores do Mundo, tendo deixado uma palavra aos adeptos do Sporting."Sabiamos desde o início que ia ser uma equipa complicada. É uma das melhores equipas do mundo. Tentámos entrar com sangue nos olhos de querer vencer. A fome de vencer vai ser sempre a mesma. Quero realçar a reação dos adeptos a dar-nos apoio desde o início até ao fim. É difícil para nós, mas para eles também. O apoio que tivemos só nos dá mais força para poder reagir e vamos reagir já frente ao Estoril", começou por referir o médio do Sporting à 'Eleven Sports'."Tentei fazer o meu trabalho. Todos tentaram fazer. A equipa deles é muito qualificada. Houve momentos em que conseguimos ir para a frente, criar perigo e infelizmente não marcámos. Eles foram lá duas vezes e marcaram muito cedo. Isso complicou. Continuamos a tentar manter a nossa identidade do início ao fim. Cabeça fria, representar o símbolo que temos no peito e passou por isso", acrescentou, recordando ainda as derrotas sofridas pelos leões diante de Lask Linz e Ajax."Foi uma das equipas mais difíceis de defrontar porque eles tem muita qualidade. Não sei se foi a derrota mais pesada, porque também me custou muito o 4-1 com o Lask e o 5-1 com o Ajax. Foi um baque maior. Tanto o Ajax como o City têm duas equipas de grande qualidade. O jogo com o Ájax foi o mais difícil de engolir porque foi a minha estreia [na champions]. vamos ultrapassar este jogo da mesma maneira que ultrapassamos o jogo com o Ajax. Queremos reagir frente ao Estoril, é isso que estes adeptos merecem", frisou.