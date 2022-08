Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Matheus (@matheusnunes73)

Matheus Nunes deixou uma mensagem nas redes sociais de despedida do Sporting. Depois do vídeo divulgado pelo Sporting, o médio volta a mostrar a sua gratidão."Sportinguistas, mais uma vez obrigado por tudo o que me proporcionaram nesses 4 anos em que aí estive. Gratidão e carinho é o que sentirei para sempre por este símbolo e adeptos. Saio mais homem e mais jogador graças a todos os momentos que vivi mas também as pessoas com que vivenciei. Obrigado Sporting", escreveu Matheus Nunes.