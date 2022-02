Matheus Nunes: «O Man. City não está à espera de uma equipa que entre com sangue nos olhos»

A menos de uma semana do Sporting-Manchester City, dos oitavos-de-final da Liga dos Campeões, Matheus Nunes realçou a confiança dos leões num bom resultado. A chave do sucesso, garante, estará na "união", o que pode surpreender os ingleses. Até porque, hoje, a equipa de Rúben Amorim está mais madura, fruto da derrota... com o Ajax, por 5-1, na jornada inaugural da liga milionária"O momento mais importante foi a derrota com o Ajax, por 5-1. Foi um 'abre-olhos' para todos, para percebermos que esses jogos não iam ser fáceis, que seriam diferentes. Nesse jogo, a maioria dos nossos jogadores estrearam-se na Champions. Foi um 'abre-olhos' para percebermos que na Champions as equipas têm mais qualidade e são mais intensas e rápidas", começou por dizer o internacional português, em declarações à UEFA, reproduzidas pela Eleven Sports."[Quanto ao Man. City] Temos a nossa união. Temos de olhar para nós, só temos aqueles que estão ali. Dar o máximo de entreajuda. O City pode ter outro estatuto e jogadores com mais qualidade e mais habituados a esse tipo de jogos, mas se calhar não estão à espera de uma equipa que entre com sangue nos olhos para os surpreender. Vamos tentar o melhor resultado, porque é isso que o clube merece", rematou o criativo.