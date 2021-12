Matheus Nunes: «O míster acredita muito em mim»

Uma atuação soberba e participação direta em dois golos do Sporting na vitória frente ao Benfica ( 3-1 ), para a 13ª jornada a Liga Bwin. Foi assim a noite desta sexta-feira para Matheus Nunes, que marcou e assistou, ajudando os leões a alcançarem os mesmos 35 pontos do FC Porto, no topo do campeonato. Depois da partida, o internacional português agradeceu a confiança depositada por Rúben Amorim e frisou que a receita do sucesso é o "trabalho" e a "união"."É trabalhar da mesma maneira, não interessa quem vai lá para dentro, pois somos uma equipa muito unida (...) O nosso segredo é o trabalho pois acreditamos no processo e nas ideias que o mister passa", garantiu. Questionado sobre a grande atuação que teve na Luz, afirmou que "deve-se à confiança que passaram desde o primeiro minuto". "O mister acredita muito em mim, mas tenho de destacar os meus colegas, pois sem eles não seria possível. Somos justos vencedores", rematou Matheus à BTV.