Matheus Nunes só fica atrás de Bruno Fernandes nas maiores vendas do Sporting Os 45 milhões fixos podem chegar a 50 M€. Mais só os 63 M€ com a venda do ex-capitão





• Foto: Vítor Chi