Matheus Nunes sonha regressar ao Sporting

Matheus Nunes trocou no verão o Sporting pelo Wolves e guarda os "momentos maravilhosos" que passou em Alvalade, onde se sagrou campeão nacional. Por esse motivo, o médio de 24 anos confessa que pensa, no futuro, regressar ao clube. "Nunca mais vou esquecer esses momentos. O Sporting vai ser sempre a minha primeira casa em Portugal e espero um dia poder voltar", confessou o internacional português, à Eleven Sports, lembrando os meses que antecederam a sua ida para Inglaterra, por 45 M€ (mais 5 M€ por objetivos):"O Bruno [Fernandes] falava com o meu padrinho, dizia que queria muito que eu fosse. E quando estive de férias no Algarve, os jogadores dos Wolves, em estágio lá, mais uma vez, diziam-me para vir."