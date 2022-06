Matheus Nunes: «Tenho contrato e estou feliz no Sporting»

Matheus Nunes foi esta terça-feira questionado sobre o mercado e garantiu que o seu objetivo é "cumprir o contrato com o Sporting"."Tento abstrair-me disso. Temos acesso às redes sociais e jornais pelo telemóvel. Tento não me focar nisso, só na Seleção, é muito importante para mim", começou por referir."Estou focado no Sporting, na Seleção. Depois da Seleção, vou focar-me no Sporting. O meu objetivo é cumprir o contrato", reforçou."Como acabei de dizer na pergunta anterior, tenho contrato com o Sporting, não adianta transferir-me. Estou feliz no Sporting. A liga portuguesa é uma grande liga", acrescentou.