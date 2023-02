Matheus Reis admite jogar por Portugal

Matheus Reis alimenta o sonho de "chegar ao escrete", mas também não descarta a possibilidade de representar a Seleção Nacional.

"Já completei cinco anos em Portugal, estou a tirar o passaporte, e deixo as portas abertas aí. Quem sabe... Se tiver oportunidade aqui na seleção de Portugal, também seria uma honra enorme", afirmou numa entrevista concedida à 'Betano Mag'.

O defesa, de 27 anos, também abordou o clássico com o FC Porto, no domingo, e garantiu que os jogadores do Sporting "gostam" de jogos com estas características. "O foco é ganhar sempre e fazer uma ótima exibição diante dos nossos adeptos. Estamos em casa e temos de fazer isso valer a pena. Vamos entrar muito fortes em busca da vitória. Gostamos de jogos assim, jogos grandes, e estamos totalmente preparados para fazer uma boa exibição", acrescentou o esquerdino que ainda elogiou o ambiente vivido no balneário leonino: "Parece muito uma família."