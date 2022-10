Matheus Reis dá a receita para bater o Tottenham: «Temos de ser perfeitos»

Matheus Reis garante que o Sporting tem a receita para sair de Londres, esta quarta-feira, com os 3 pontos no segundo jogo do Grupo D da Champions que disputará contra o Tottenham. E lembra o 2-0 de Lisboa..."Em casa vencemos porque fomos perfeitos em tudo o que fizemos, nas ações ofensivas, defensivas e nos bloqueias das jogadas principais do Tottenham. Chagamos aqui com a mesma mentalidade para aqui: se queremos vencer, teremos de ser novamente perfeitos", assinalou no lançamento do encontro, atraso cerca de uma hora por problemas burocráticos à chegada ao aeroporto.Antes, o defesa, de 27 anos, tinha abordado a postura de Rúben Amorim, explicando aquilo que o treinador tem feito para sacudir os maus resultados que teimam assombrar os verdes e brancos."Vocês não têm noção daquilo quie nos exigem - e tem de ser assim. Jogando num grande clube temos de entrar em todos os jogos para vencer e se não estamos a vencer, algo está errado. Tentamos melhorar, vendo vídeos, tentando perceber o que estamos a fazer bem, a fazer mal, para conseguirmos os objetivos a que nos propusemos para esta temporada."