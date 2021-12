Matheus Reis e a cobiça do FC Porto: «Houve uma abordagem mas nada de concreto»

Depois de três temporadas consecutivas ao serviço do Rio Ave, Matheus Reis rumou ao Sporting, mas a verdade é que o ala brasileiro chegou a despertar a cobiça de outro clube português, nesta caso o FC Porto. Em entrevista ao 'UOL Esporte', Matheus abordou essa possibilidade, confessando que existiu uma abordagem dos dragões antes do seu destino passar por Alvalade."Houve uma abordagem antes de abrir a janela de transferências e ficou mesmo mais na conversa. Mas não houve nada oficial. Então não teve avanços. Foi mais uma sondagem para saber de valores e tudo mais. Depois não teve nada de concreto", deixou claro.Além disso, Matheus analisou, na entrevista com o portal brasileiro, a forma como decorreu a adaptação ao Sporting, revelando que sente cada vez maior confiança nos verde e brancos. "O meu foco está no trabalho, na forma como me preparei para jogar a central. Estou a crescer muito, a ficar mais duro na defesa. Cresci muito defensivamente. Tenho noção disso. Na parte ofensiva, tenho a tranquilidade de sair a jogar desde trás, de ter calma...", aponta, antes de recordar os tempos iniciais na equipa de Rúben Amorim. "Inicialmente houve a pandemia e estivemos parados algum tempo. Então, tivemos que fazer trabalho em casa mesmo, ter cuidado, cuidar da alimentação, de tudo... Foi preciso ser muito profissional. Quanto maior a dificuldade, maior e melhor é o gosto da vitória. Isso prova, mais uma vez, que quando você acredita no seu trabalho, no seu potencial, no que você faz no dia a dia, as coisas dão certo. É a lei da vida...", garantiu.Numa fase complicada devido à pandemia, o ala brasileiro comentou ainda o facto de existirem vários casos de Covid-19 no plantel leonino, explicando como a equipa lida com a situação. "Vacinei-me. Sou a favor, até por conta disso [casos positivos e assintomáticos no Sporting]. Porque, depois da vacinação, os jogadores não sentiram praticamente nada. Não tiveram nada. Ao contrário da temporada passada, no começo, que quando se pagava, tínhamos muito mais sintomas e era muito mais grave. Sou a favor, mas respeito quem não quer. Respeito, cada um tem a sua vida, cada um toma conta dela. Tenho um filho pequeno também, tem dois aninhos, vai fazer três agora. Assim que surgir a oportunidade de tomar, vamos querer que ele tome, sim...", concluiu.