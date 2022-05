Matheus Reis e a saída ao intervalo com o Portimonense: «Era o melhor para não piorar»

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Matheus Reis foi este sábado substituído ao intervalo na vitória do Sporting diante do Portimonense (3-2) , causando alguma preocupação nos adeptos dos leões. Nas redes sociais, o brasileiro justificou a alteração, frisando que sentiu um "incómodo na coxa" "Parabéns a toda a equipa pela vitória! Como muitos estão a perguntar, infelizmente senti um incómodo na coxa ainda na primeira parte, e achámos que era melhor sair ao intervalo para não piorar", justificou Matheus num 'story' no Instagram (ver acima).Recorde-se que Matheus Reis foi rendido por Ricardo Esgaio.