Matheus Reis e o encontro com o Midtjylland: «É o jogo da nossa vida»

Matheus Reis fez esta quarta-feira a antevisão do jogo da 2.ª mão do playoff da Liga Europa frente ao Midtjylland, jogo agendado para amanhã às 17H45, na Dinamarca. Recorde-se que, na 1.ª mão, o encontro acabou com um empate (1-1)."Vemos a oportunidade como o jogo da nossa vida. Estarmos na Liga Europa é sempre especial e esperamos chegar o mais longe possível. Estamos muito confiantes, sabemos que vai ser um jogo muito difícil, como foi cá. Faltou mais agressividade no último terço do jogo", afirmou à Sport TV antes da conferência de imprensa."Sabíamos que era uma equipa muito perigosa, forte no contra-ataque com extremos rápidos, tentámos tirar-lhes isso. Faltou mais agressividade nos duelos espero que possamos corrigir isso lá, que e consigamos fazer um jogo mais conseguido"."Faltou isso. Estudámos o adversário depois do Chaves, vimos os lances e os erros que cometemos. Acho que faltou a agressividade no último terço. Rodámos a bola, fizemos o adversário correr e depois no último terço faltou essa agressividade. Temos de chegar lá e manter a posse, ser mais agressivos no último terço""É um grande objetivo na época e temos que vencer. Vamos focar-nos""Vi com bons olhos aquele golo pois deixou tudo em aberto para a 2.ª mão. Acho que precisamos de acreditar mais em nós e no que construímos. Quando isso não acontece depois falta a confiança. Temos de continuar o nosso trabalho".