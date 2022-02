Matheus Reis e os incidentes no clássico: «Todos viram, fui agredido»

Matheus Reis esteve em evidência no Sporting-Estoril (3-0), ao marcar o segundo golo dos leões. Na flash interview, o ala leonino foi também questionado sobre os incidentes registados recentemente no clássico no Dragão."Estou tranquilo, todos viram as imagens, fui agredido. Só falo do meu trabaho, temos de estar focados e esquecer isso. Processo? Não me preocupa, o Sporting está a trabalhar nisso e o meu foco esta em jogar", referiu o brasileiro à Sport TV."Entrámos muito bem na partida, muito focados, querendo dar a voltar por cima das últimas partidas em que não vencemos. Demos uma boa resposta e fizemos uma grande partida", disse, sobre o jogo."Fico feliz pelo momento. Marcar novamente e em Alvalade é sempre especial. Mais feliz ainda por ajudar a equipa e por termos saído com a vitória. Muito para dar a essa equipa. Com ajuda dos companheiros, vamos conquistar mais títulos."Sabia onde poderia chegar, do meu trabalho, que estava empenhado para chegar a este nível. É só o começo. É a minha primeira temporada com essa camisola. Tenho ainda muito para ajudar o Sporting. Com a ajuda dos meus companheiros, vamos conquistar mais títulos."