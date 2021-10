Matheus Reis e Rúben Amorim: «O passado foi difícil e está sempre a lembrar-nos disso»

Matheus Reis utilizou parte do tempo de antena no 39.º episódio do podcast 'ADN de Leão', no ar desde o início da noite de terça-feira, para levantar um pouco do véu sobre a forma como Rúben Amorim motiva as tropas dentro de portas. E tudo se resume com os tempos difíceis que o Sporting passou não há muito...





"É fácil estarmos motivamos quando estamos a ganhar. Vamos ter desafios, ainda mais numa época com muitos jogos, como esta. Pode acontecer uma fase 'ruim’, mas é aí que se vê um grande grupo e isso é trabalhado com o míster. Está sempre a ‘picar’ e a motivarmos com o que passámos. Eu não estava aqui [no Sporting], mas o passado recente foi muito difícil e ele está sempre a lembrar-nos disso. Isso é uma motivação gigantesca", explicou o defesa, de 26 anos.Deixa, por isso, uma garantia aos adeptos: "Podem ficar tranquilos, porque o que nos diferencia é a união. Sabemos que estamos ali, um pelo outro, a ‘segurar a bronca’. Sinto que todos têm liberdade para falar. Há uma hierarquia, claro, mas todos estão ‘liberados’ para falar no balneário."