Matheus Reis: «É um orgulho conquistar mais um título»

Novamente aposta na defesa do Sporting, Matheus Reis analisou a vitória sobre o Benfica "Sabíamos que ia ser um jogo muito difícil, mas estou preparado para jogar tanto a central como a lateral. É um orgulho enorme fazer parte desta equipa e conquistar mais um título.""Onde o míster Amorim me colocar e onde puder ajudar, é onde me sinto confortável.""É o mais alto nível a que cheguei. Estou a ir para o terceiro título e isto é muito especial"