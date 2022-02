Matheus Reis elogia métodos dos portugueses: «No Brasil falta a tática e o físico»

Há cinco anos em Portugal, onde representou Moreirense, Rio Ave e Sporting, Matheus Reis estabelece o parlelismo entre os técnicos nacionais e o futebol que deixou no Brasil. Em mais um excerto da entrevista que concedeu à TNT Sports, o defesa aproveitou para dar alguns exemplos, de Jorge Jesus a Carlos Carvalhal."O diferencial do Jorge Jesus foi ter arrumado as equipas taticamente... Também vemos isso no Abel [Ferreira], no Rúben Amorim... Os jogadores aprendem muito a nível tático com eles. Entendemos o jogo, o posiconamento de um defesa, o que um médio tem de fazer... Dentro do jogo, adaptamo-nos à forma como os adversários jogam: se têm três centrais, já estamos adaptados; se têm quatro há outro tipo de marcação... Aprendemos muito taticamente", atirou, concretizando: "A grande diferença foi os treinadores portugueses terem levado isso para o Brasil. O Brasil tem muito talento, qualidade, mas falta a parte tática e física... Os treinadores portugueses levaram isso. Carlos Carvalhal? É espetacular, trabalhei e evoluí muito com ele. Se for para o Brasil terá muito sucesso."