Matheus Reis em alta: leão eleito o melhor defesa da Liga em fevereiro

Matheus Reis foi eleito o melhor defesa da Liga Bwin no mês de fevereiro, numa votação levada a cabo entre os treinadores das equipas em competição. O jogador do Sporting arrecadou 22% das preferências, conquistando desta forma a sua primeira distinção.No último mês, o brasileiro, de 27 anos, foi titular nos leões em quatro encontros do campeonato, nos quais apontou dois golos (frente a Famalicão e Estoril) e fez duas assistências.A este propósito, sublinhe-se que Matheus Reis superou Mbemba (FC Porto), que conquistou 20% dos votos, e Zé Carlos (Gil Vicente), no 3.º lugar com 7%.