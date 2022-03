Matheus Reis: «Espero que este prémio seja o primeiro de muitos»

Matheus Reis foi considerado o melhor defesa da Liga no mês de fevereiro e fez questão de partilhar a distinção com os seus companheiros de equipa."Estou muito feliz e espero que este prémio seja o primeiro de muitos", afirmou o jogador, à Liga, onde se mostrou satisfeito com o seu desempenho no último mês uma vez que marcou dois golos e fez duas assistências: "É o reflexo do trabalho árduo que temos feito desde o início da temporada. Nós treinamos muito até ao detalhe, por vezes evitamos golos no centímetro. Tentamos melhorar a cada dia e eu sei que não conseguiria isto sem o trabalho dos meus companheiros".Com o Sporting na segunda posição e com a defesa menos batida da prova, o camisola 2 dos leões ainda prometeu aos adeptos que vai dar tudo para ajudar o clube de Alvalade a reconquistar o título. "Espero continuar a ajudar a equipa a ter um bom desempenho, continuando a ser a defesa menos batida da Liga Bwin, e espero ajudar o Sporting a conquistar os seus objetivos", concluiu.