Matheus Reis falha o dérbi com o Benfica

Rúben Amorim já sabe que vai ter de preparar o dérbi com o Benfica sem Matheus Reis, pois o brasileiro viu o quinto cartão amarelo da época na Liga e irá cumprir um jogo de suspensão.

A falta que levou à admoestação do camisola 2 dos leões ocorreu logo no início da segunda parte, após uma entrada dura sobre Boselli. Na altura, o treinador do Sporting e todo o banco leonino contestaram a decisão, mas Luís Godinho foi firme na sua decisão. O próprio jogador não escondeu o desespero metendo de imediato as mãos na cabeça.

Com uma vantagem de dois golos, o técnico leonino começou então de imediato a gerir disciplinarmente a equipa. Ugarte, que também estava à beira da exclusão, saiu ao minuto 56 após ter feito uma falta. Na mesma situação estava Pote, que acabou por ser rendido ao minuto 72, e Paulinho, que nem sequer saiu do banco de suplentes.