Matheus Reis festeja no Brasil

Mesmo com as restrições pandémicas, o plantel aproveitou as celebrações do Ano Novo para rever a família. A maioria ficou em Portugal, no continente ou nas ilhas – por exemplo, Esgaio deslocou-se à Madeira.





Uma das exceções foi Matheus Reis, dado que o lateral voltou ao Brasil, em concreto ao Estado de São Paulo, de onde é natural – recorde-se que, ao contrário do que vigorava no verão, já não é obrigatório fazer quarentena no regresso a Portugal. Ugarte e Tabata, com Covid-19, estiveram em isolamento.