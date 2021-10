Matheus Reis foi afastado no Rio Ave: «Só corria à volta do campo...»

Matheus Reis entrou em litígio com a Direção do Rio Ave e a primeira parte da época passada foi passada... a treinar à parte. Isto até o Sporting, a pedido de Rúben Amorim, o 'resgatar' para ser campeão nacional. O defesa, de 26 anos, lembra os momentos menos bons, como os superou e a redenção, com a estreia em Barcelos - tudo no podcast 'ADN de Leão'.





"Mudou tudo. A dimensão, acima de tudo. A estrutura, os adeptos… Foi incrível. Desde que cheguei o grupo foi impressionante. Joguei no São Paulo, uma equipa muito grande do Brasil, e quando cheguei pensei que ia ser difícil a adaptação – mas não. Estava parado, não estava a jogar [no Rio Ave]… Nunca tive a oportunidade de falar, mas estava só a correr à volta do campo. Eu usava isso para me fortalecer: procurei ter o meu PT fora para chegar aqui muito bem, que foi o que aconteceu", recordou.Lembra, depois, a adaptação rápida ao que seria o futuro campeão: "O míster disse-me que tinha 15 dias para adaptar-me, mas numa semana joguei, contra o Gil Vicente [em Barcelos]. A perder [0-1]. A chover. O Coates mete dois golos e nós ganhamos [2-1]. Depois de cinco meses parado, não havia melhor cenário. Só fazia trabalho de força e correr. Mas o futebol é como andarmos de bicicleta – não se esquece."