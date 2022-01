Matheus Reis foi até ao Brasil

Mediante os três dias de folga concedidos, os jogadores tiveram autorização para gozarem do período de descanso da forma que melhor entendessem. Matheus Reis viajou até São Paulo onde teve a oportunidade de passar o ano na companhia dos pais e familiares . O jogador, hoje, já é esperado na Academia para iniciar a preparação do jogo com o Santa Clara. Recorde-se que o defesa passou o Natal em Portugal com as famílias de Tabata, Lucas Fernandes e Lucas Veríssimo, uma situação que Rúben Amorim fez questão de desdramatizar.