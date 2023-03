Matheus Reis: «Fui totalmente agarrado pelo Zinchenko, não sei como isso não foi visto no VAR»

Matheus Reis abordou o empate (2-2) em casa diante do Arsenal, na primeira mão dos 'oitavos' da Liga Europa, garantindo que os leões saem satisfeitos por aquilo que jogaram."Saímos felizes com o jogo, com o que criámos, com o que jogámos. Iniciámos o jogo a pressionar, a criar muito mais, mas acabámos por sofrer aquele golo, que é um azar. Mas estou feliz pelo grande jogo, jogámos de frente com uma equipa que é líder da Premier League, deixámos tudo em aberto e vamos para Inglaterra para conseguir a classificação", começou por dizer o defesa que foi titular pelo Sporting em Alvalade."Eu vejo sempre pelo lado positivo, sabíamos que ia ser difícil, mas estávamos muito confiantes, estudámos bem a equipa deles, sabíamos os pontos fortes, o que fechar, o lado que pressionar e acredito que deu certo. Infelizmente, tivemos o azar do segundo golo [autogolo de Morita]. Mas vamos confiantes para Inglaterra", explicou ainda."Diferente [para a segunda mão] eu não vejo assim tanta coisa. É manter o que fizemos hoje. Tivemos um jogo muito bem conseguido. Sabemos que agora jogamos fora de casa e vai ser diferente. Mas temos de manter pressão, a personalidade, a coragem de jogar. Quando conseguirmos chegar no último terço do campo, temos de ser mais agressivos para poder fazer os golos.""Sabíamos que aquele lado [direito] da equipa do Arsenal é muito forte, o Saka é muito bom no um para um. Isso foi muito trabalhado durante os dias que tivemos de preparação. Esta temporada estou a atuar muito como defesa central, então acabou por [mudar para defesa esquerdo] ser uma parte defensiva para poder fechar aquele lado do Arsenal. Acredito que deu certo.""Eu fui totalmente agarrado pelo Zinchenko, não sei como isso não foi visto no videoárbitro. Eles, em todas as bolas paradas, estavam a agarrar. Falámos com o árbitro, mas nada foi feito. Espero que no próximo jogo isso mude".