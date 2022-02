Matheus Reis: «Houve desconcentração na 1.ª parte»

Matheus Reis voltou a estar em foco pelo Sporting, fazendo a assistência para o golo de Slimani na Madeira. No entanto, os leões não foram além do empate na Madeira ( 1-1 )."Fico feliz com o prémio [de melhor em campo], mas acaba por ofuscar o resultado. Viemos em busca da vitória, tentámos e lutámos até ao fim, mas não conseguimos sair com o resultado que queríamos. Houve desconcentração na 1.ª parte, faltou entrar com mais garra, mas conseguimos o empate. Depois lutámos e estivemos por cima do jogo o tempo todo. Infelizmente não conseguimos marcar", começou por dizer o ala brasileiro à Sport TV."Fico feliz pela assistência. Mesmo numa defesa a 3, crio desequilíbrios à frente. Tento encontrar sempre o desequilíbrio e espero continuar a ajudar o Sporting rumo aos objetivos.""Fica mais difícil, mas não podemos deixar de acreditar. Temos o exemplo do ano passado. Sabíamos que era difícil, mas continuamos a acreditar."