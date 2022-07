Matheus Reis: «Isto mostra que estamos num ótimo caminho»

O Sporting venceu a Roma (3-2) no fecho do estágio no Algarve e Matheus Reis destacou não só o triunfo com a exibição leonina, sublinhando que a preparação tem corrida bem aos leões.

"Foi uma pré-epoca muito boa. Estamos muito focados, temos uma boa equipa e estamos a esforçar-nos para começar o campeonato com tudo e em busca dos nossos objetivos. Vencemos uma equipa muito boa, com ótimo treinador e mostra que estamos num ótimo caminho", começou por dizer o ala brasileiro à Sport TV.





Matheus Reis acredita que esta época "vai ser de afirmação": "Cheguei, estive seis meses parado e foi difícil. Fui-me adaptando às ideias do mister, entendi a forma de jogar a lateral e central. O meu foco é agora nesta época e espero corresponder da melhor forma. Melhor? Com certeza. Vim muito mais preparado, temos novas nuances e estamos a evoluir. Espero que seja uma temporada muito boa."Questionado sobre as contratações, o jogador aplaudiu as caras novas: "Acho que nos temos reforçado bem. O míster traz reforços pontuais e quem vem é um jogador de grupo e importante para a equipa. Os que estão aqui dão uma equipa muito boa para começar a época da melhor forma."