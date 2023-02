Matheus Reis lança clássico: «O foco é ganhar sempre e fazer uma ótima exibição»

Num lançamento do clássico de domingo frente ao FC Porto, Matheus Reis deixou claro que vê o Sporting numa boa fase e com qualidade para fazer frente aos dragões. Em entrevista à magazine da Betano, o ala brasileiro de 27 anos garantiu que vê o jogo grande da próxima jornada do campeonato como um encontro igual aos outros, mas vincou que conta com o fator casa para ser decisivo a favor dos verdes e brancos."Vemos o clássico da mesma maneira. O foco é ganhar sempre e fazer uma óptima exibição diante dos nossos adeptos. Estamos em casa e temos que fazer isso valer a pena. Vamos entrar muito fortes em busca da vitória. Gostamos de jogos assim, jogos grandes, e estamos totalmente preparados para fazer uma boa exibição. Todos os jogos são como se fossem os últimos. Preparo-me da melhor maneira possível para dar tudo em campo e ajudar a equipa. Só a vitória importa. Temos sempre esse nervosinho na barriga, mas isso deixa-te preparado", sublinhou, antes de considerar que a equipa deve manter a regularidade exibicional e de resultados: "O mais difícil é manter essa consistência sempre. Entro em cada jogo e cada lance como se fosse o último. Cada oportunidade é sagrada. Não existe amanhã. Levo dessa forma e acredito que por isso tenho sucesso."Confessando que vive "a melhor fase da carreira", Matheus Reis aponta, porém, que ainda deve evoluir a nível de "potencial" e outros aspetos, destacando a importância da equipa técnica além dos companheiros na sua adaptação e crecimento. "Tenho ainda mais para dar por esta equipa e clube. Adaptei-me muito bem. É um grupo muito bom e muito unido. Estou muito feliz e cada vez melhor adaptado. Espero corresponder e poder ajudar cada vez mais para que conquistemos os objetivos. Tinha muita coisa para provar e muita gente não me conhecia. Vim de uma equipa que não tinha tanta expressão como o Sporting. Mas provei com o tempo e a cada jogo que merecia respeito. A cada jogo e cada oportunidade e acredito que hoje sou muito respeitado. Tenho o Coates, o nosso capitão, que é um exemplo dentro e fora de campo, que ajuda bastante na defesa. É um jogador mais experiente. Temos o Neto, o Inácio, o Jer, que chegou agora, o Marsà, da formação… São todos jogadores muito bons que nos ajudam e dão essa confiança e concorrência muito boa que faz com que melhoremos a cada dia", assumiu.De resto, Matheus Reis frisou igualmente a importância dos adeptos leoninos no apoio à equipa, tendo já a mira apontada de igual forma ao duelo que se aproxima frente ao FC Porto. "Parece muito uma família no Sporting. Quando cheguei, tiveram o cuidado connosco e os adeptos demonstram respeito e admiração. É um clube que cuida muito do seu. Isso faz ser diferente e também motiva-nos a querer dar tudo de si para o sucesso do clube. Os adeptos ajudam muito e quando temos o estádio cheio e a gritar por nós, é muito melhor e motivador", concluiu.