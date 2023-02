Matheus Reis não poupa elogios a Rúben Amorim: «É um treinador que não fica de papinho por trás»

Matheus Reis não poupa elogios aos métodos de trabalho de Rúben Amorim, especialmente à frontalidade que utiliza com os jogadores. "Ele tem várias qualidades e está a ser muito bom. Desde que eu cheguei sinto que venho crescendo e aprendendo muito com ele, muito mesmo...É um treinador espetacular com os jogadores pois fala as coisas que tem de falar na cara, não fica de papinho por trás, e nós sabemos que há muitos treinadores assim", afirmou o brasileiro numa promoção à entrevista à BetanoMag que será publicada na quarta-feira, uma característica que também identifica em todos os adjuntos: "Toda a equipa técnica trabalha da mesma forma. É bom trabalhar assim, com pessoas verdadeiras, que nos ajudam e dizem o que está bom quando esta bom, e quando também não está tão bom também te avisam. É um treinador espectacular".