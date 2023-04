Matheus Reis, o centenário: «Uma honra atingir esta marca com a camisola do nosso Sporting»

O Sporting nem por isso guarda boas memórias do recente jogo em Barcelos, dado que, mas o duelo foi especial para Matheus Reis, que ali atingiu a barreira dos 100 jogos pelo clube de Alvalade, o que o enche de "orgulho".Com efeito, e através de uma publicação nas suas redes sociais, o brasileiro de 28 anos deu conta da sua satisfação com o feito. "É uma honra e um orgulho atingir a marca de 100 jogos oficiais com a camisola do nosso Sporting! A glória é sua meu Deus", escreveu. A mensagem contou com o 'like' de vários jogadores leoninos, entre eles Edwards, Nuno Santos, Arthur, Trincão, Essugo ou Sotiris, além do reconhecimento de Jovane. "Exemplo", respondeu o internacional cabo-verdiano.Matheus Reis, recorde-se, está há praticamente dois anos em Alvalade, proveniente do Rio Ave, de onde chegou livre. Ao longo dos 100 jogos, contabiliza três golos e duas assistências.