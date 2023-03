Matheus Reis recebe prémio de melhor golo de fevereiro: «Fiz aquele remate lindo...»

Matheus Reis recebeu esta quarta-feira o prémio relativo ao golo do mês de fevereiro da Liga Bwin, uma distinção para o remate de fora da área no jogo entre o Sporting e o Sp. Braga , que terminou com goleada dos leões por 5-0.Revelando-se "feliz e honrado" com a homenagem, o esquerdino recordou o momento de inspiração. "Lembro-me muito bem do golo. Foi um jogo onde eu consegui entrar na partida e, num lance onde não estava muito estudado, estava próximo da área e apareceu a oportunidade, não pensei duas vezes e fiz aquele lindo remate. Fiquei muito feliz por ter sido golo, mais ainda pela equipa ter conseguido a vitória", afirmou o brasileiro, aos meios da Liga de Clubes, onde lembrou que a missão dos defesas não permite que estes lances se repitam com frequência: "Quero agradecer pelo prémio, estou muito feliz e muito honrado por ter sido distinguido, sabemos que não é fácil para os defesas concorrer com os avançados, que sempre fazem bons golos, mas estou muito feliz".