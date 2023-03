Matheus Reis recorda eliminação do Arsenal: «Fomos confiantes para os penáltis...»

Matheus Reis, numa entrevista à 'ESPN Brasil', recordou a eliminatória com o Arsenal, e garantiu que o segredo da vitória foi o trabalho realizado e a forma como a equipa leonina se apresentou em Londres."Nós sabíamos que era possível passar melhorando alguns aspetos e corrigindo erros. Chegámos lá muito focados, confiantes, e mesmo sofrendo um golo no início não nos deixámos abalar e seguimos com a nossa estratégia de jogo. O principal foi a coragem e a personalidade de repetir o que fazemos em Portugal que é ter bola, sair a jogar e pressionar. Quando conseguimos fazê-lo temos grandes chances de fazer um grande jogo", afirmou o defesa que depois revelou o segredo da equipa no momento decisivo: "Houve aquele golo magnífico do Pote, e depois fomos para os penáltis confiantes pois tínhamos treinado bastante essa situação ao longo da semana".O esquerdino também assumiu que ainda sonha com a chamada à seleção do Brasil, e aguarda que a Confederação Brasileira de Futebol anuncie o novo selecionador. "Agora inicia-se um novo ciclo, ainda não sabemos o treinador que vai assumir, mas estar nas competições europeias dá uma visibilidade enorme. Vou continuar focado para alcançar esse grande objetivo na minha carreira", concluiu.