Matheus Reis: «Rúben Amorim? Fez valer cada cêntimo e muito mais»

Atualmente na segunda época no Sporting, Matheus Reis conquistou a confiança de Rúben Amorim, ao ponto de figurar como titular na formação de Alvalade, e bem o agradece ao treinador de 36 anos. Numa entrevista ao 'UOL Esporte', Matheus assumiu que atravessa um bom momento no clube, louvando o trabalho de Amorim."Se Rúben Amorim vale tudo isso [n.d.r.: 30 milhões de euros na cláusula de rescisão]? Com certeza. Quando ele foi contratado pelo Sporting, falava-se muito que ele não valia o preço que estavam a pagar. E ele fez valer cada cêntimo e muito mais. Pelo dia a dia, pelo que ele já conquistou aqui, vale, com certeza, cada cêntimo. Acredito que o treinador, na verdade, é o pilar da equipa. Acho que ele tem uma importância tremenda. Os treinadores têm de ser valorizados como os jogadores são. Os que merecem, óbvio. Acho que vai ser cada vez mais normal um clube pagar a cláusula de rescisão de um treinador", justificou o ala brasileiro de 26 anos, que lembrou ainda a chegada aos leões após ter estado meses afastado no Rio Ave: "Tinha tudo para temer o meu futuro. Muita gente esquece-se que fiquei seis meses parado. Mas, ao mesmo tempo, tinha a consciência tranquila, de que tudo o que tinha acontecido no Rio Ave não era culpa minha. Tenho a certeza de que eles [responsáveis do Sporting] não trariam um jogador que, da parte do Rio Ave, falaram que eu era, principalmente o presidente..."De resto, Matheus Reis mostrou-se crítico em relação ao Rio Ave, clube que lhe instaurou na altura um processo disciplinar, alegando que tinha recusado alinhar numa partida, quando existiam negociações com outro clube para uma possível transferência."Tentaram manchar o meu nome. E muito mais ainda, indo para a imprensa, soltando coisas que não eram verdade. E não é à toa que, depois, o Sporting me foi buscar. Porque sabia do meu caráter, sabiam do atleta e do profissional que sou. Estive parado, mas cheguei a um nível muito superior, o nível de exigência do Sporting é enorme, tanto física como a responsabilidade técnica e tática", sublinhou.