Matheus Reis tem Marcelo como referência: «Parece que faz assistências com a mão!»

A TNT Sports Brasil divulgou este sábado mais um excerto de uma longa entrevista que gravou com Matheus Reis, lateral-esquerdo do Sporting. E foi sobre um canhoto muito específico que falou: Marcelo, do Real Madrid. Ele explica porquê..."O Marcelo sempre foi uma referência, pelo que já conquistou, pelpo nível de habilidade... Foi sempre uma referência. A seleção do Brasil tem grandes laterais esquerdos e eu procuro ver vídeos para tentar 'pegar' coisinhas dos outros para colocar no meu dia a dia", atirou o jogador dos leões, concretizando: "Ele é um 10 que joga a lateral. Tem habilidade, visão de jogo e as assistências é como se colocasse a bola com a mão!".