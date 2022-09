Matheus Reis: «Temos de ir ao detalhe»

Matheus Reis acredita que o Sporting vai conseguir um bom resultado frente ao Tottenham (jogo arranca ás 17h45)"Viemos de uma bela vitória, estrearmo-nos com uma vitória na Champions também ajuda e hoje estamos no nosso estádio, com os nossos adeptos. O apoio deles é sempre muito importante, faz a diferença e numa noite especial, de Champions, precisamos deles para conseguir a vitória", disse à sporting TV.E prosseguiu: "Estamos na Champions, são os melhores contra os melhores e temos de estar preparados. Temos de ir ao detalhe. Se dermos algum espaço, podemos ser surpreendidos."Declarações à Eleven"Esperamos uma grande tarde/noite e que termine da melhor maneira possível. Não mudou nada... Empates, depois derrotas... Sabíamos que estávamos a fazer tudo certo, que a dada altura as coisas iriam acontecer. Surgiram naturalmente.""[Frankfurt] A vitória no futebol muda tudo: ambiente, confiança e foi a primeira vitória do Sporting na Alemanha. Ninguém nos vai tirar isso. Queremos, hoje, fazer valer a pena, o nosso jogo, com confiança, vontade e em busca da vitória""[Kane, Son, Richarlison] Estamos na Champions... Estamos preparados para enfrentar os melhores, temos de fazer o nosso trabalho: marcá-los e tentar sair daqui com a vitória"