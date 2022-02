Matheus Reis: «Todas as vezes em que chegaram à nossa baliza marcaram»

Matheus Reis realçou que a eficácia do Manchester City foi determinante para adiante dos citizens e agradeceu o apoio dos adeptos leoninos nas bancadas."Só agradecer aos adeptos por essa força. Sabíamos que ia ser um jogo muito difícil, contra uma das melhores equipas do Mundo e acredito que vamos crescer muito com esse jogo como crescemos depois do jogo com o Ajax. Vamos lutar e honrar esta camisola já no próximo jogo e já na 2ª mão", referiu o defesa em declarações à Sporting TV.E prossegiu: "Estávamos a chegar à frente, a fazer uma boa partida, com confiança, mas todas as vezes em que chegaram à nossa baliza marcaram. Lutámos, batalhámos, fizemos o que treinámos e que preparámos, mas há jogos assim. A outra equipa tem muita qualidade, muita posse, jogadores muito rápidos."Matheus Reis considerou ainda que esta derrota vai servir de lição para o futuro. "A nossa equipa jamais vai baixar a cabeça. Estamos convictos do que temos vindo a trabalhar. O jogo servirá de lição, vamos aprender muito, vamos procurar evoluir e trabalhar muito e já no próximo jogo tentaremos dar a volta por cima", concluiu.