Matheus Reis: «Vamos buscar a vitória para honrar a camisola»

"Eu gosto de ouvir uma musica e também vejo vídeos dos adversários para preparar melhor a partida", vincou o brasileiro.

Matheus Reis revelou o estado de espírito dos jogadores do Sporting para o jogo com o Manchester City. "Nós estamos focados e motivados para corrigir os erros do jogo da primeira mão, e vamos buscar a vitória para honrar esta a camisola. Estamos neste palco contra grandes jogadores, e isso motiva-nos para honrar a camisola do Sporting", afirmou o defesa, à Eleven, onde revelou como tenta descontrair antes do jogo: