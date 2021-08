Matheus vai ao Brasil

Matheus Nunes terá mesmo a possibilidade de estrear-se na seleção do Brasil. A garantia foi dada por Rúben Amorim, no final do jogo com o Famalicão, onde garantiu que não será tomada qualquer ação em sentido contrário, apesar de poder perder o médio para o clássico devido às restrições de viagem originadas pela pandemia.

"O jogador que tiver de ir à seleção, vai sem problema nenhum", garantiu o técnico aos jornalistas procurando desvalorizar uma eventual ausência: "O foco está em que chegue ao treino o mais rápido possível para melhorar aquilo que temos de melhorar." Recorde-se que o jovem, de 23 anos, foi chamado para os jogos com a Argentina e o Peru.

Águias tranquilas

No caso do Benfica, há tranquilidade quanto a Lucas Veríssimo e Otamendi, pois têm a vacinação completa e o certificado. A única preocupação é não poderem estar a tempo do jogo com o Santa Clara, pois podem jogar pelas seleções no mesmo dia do encontro com os açorianos.