Mathieu feliz no regresso a Alvalade: «Tenho a sensação que joguei no Sporting toda a minha carreira»

Mathieu está de regresso a Alvalade, onde será homenageado pelo Sporting, pelas mãos do presidente Frederico Varandas, antes do apito inicial no dérbi com o Benfica. O antigo central francês, de 38 anos, diz-se "muito feliz" com a oportunidade e admite só guardar boas recordações com a listada verde e branca."Estou muito feliz por estar aqui, junto aos adeptos. O clube dá-me a oportunidade de sair como eu queria ter saído. Tenho a sensação de ser parte desta família", começou por dizer, à Sport TV, depois de ter encerrado a carreira de forma precoce no Sporting, a 24 de junho de 2020, devido a uma lesão no joelho esquerdo."Memórias? São fenomenais. Não fui campeão e joguei só 3 anos no clube, mas tenho a sensação que joguei no Sporting toda a minha carreira. Os adeptos são muito bons comigo e as pessoas têm a sensação que eu dei tudo dentro e fora de campo. Há muitos bons momentos. Guardo sempre a final da Taça de Portugal, contra o FC Porto. Foi uma final espetacular para toda a gente e para mim também", sublinhou.Em relação ao embate de hoje, Mathieu espera uma "vitória" dos leões e "uma grande festa" a condizer. "O Sporting tem uma grande equipa- Viu-se no ano passado e também este ano. Espero que [a época] termine muito bem, apesar de o FC Porto também ter uma grande equipa. Há uma boa luta entre os dois clube. O jogo desta noite é muito importante para o Sporting", rematou.