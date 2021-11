Mathieu: «Se jogar o seu futebol, o Sporting tem a possibilidade de passar»

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Jérémy Mathieu acredita que o Sporting pode vencer o Borussia Dortmund esta noite, para a Liga dos Campeões, e seguir para os oitavos de final da Liga dos Campeões."Vi o jogo com o Ajax em casa e para mim foi um desastre. Mas agora o Sporting tem quase uma final com o Dortmund e acho que tem a possibilidade de passar", afirmou, à Eleven Sports, o antigo central dos leões, explicando de que forma a formação verde e branca pode bater os alemães: "Se tiver todos os ingredientes do seu lado, creio que o Sporting pode passar. Se jogar o seu futebol tem a possibilidade de passar."Para Mathieu, os adeptos leoninos podem desempenhar um papel fundamental: "estão sempre a apoiar o clube e penso que esta noite o estádio vai ter uma explosão, vai ser um ambiente escaldante. É muito importante os jogadores sentirem o apoio dos adeptos. Assim vão dar 100 por cento, estou certo disso."