Mateus, filho de Afonso Figueiredo, chorou a eliminação de Morita no Mundial, mas ontem... teve uma surpresa

Ora então cá vamos a uma bonita história não "de" mas "do" futebol, que tem como protagonistas Afonso Figueiredo, um leão dos sete costados, o seu filho Mateus, assim como Morita, médio japonês do Sporting. O palco? A Mata Real, onde os leões golearam o Paços de Ferreira por 4-0, na jornada 31 do campeonato.Atualmente a jogar no Penafiel, o lateral-esquerdo levou o petiz de apenas 5 anos, equipado a rigor ao estádio dos castores, onde experimentou a redenção, após em dezembro, os pais o terem 'apanhado' a chorar pelo facto do seu ídolo ter sido eliminado do Mundial do Qatar, então nos oitavos de final, diante da Croácia (3-1 na decisão dos 11 metros, após o empate a um golo nos 120 minutos).Ora, quem espera sempre alcança e o facto foi que no domingo, as lágrimas deram lugar ao sorriso rasgado, pela fotografia que o nipónico fez questão de tirar com Matias nas imediações do estádio, para gáudio do próprio, mas também de Afonso. Morita não esqueceu a dedicação e comentou a foto, em bom português, com um "Obrigado!" para ambos. Ora veja!