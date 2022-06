Médio de 14 anos assina com o Sporting e garante: «Tenho caraterísticas parecidas com o Palhinha»

Salvador Santos assinou contrato de formação com o Sporting. O médio-defensivo, de 14 anos, confessou-se "muito feliz e orgulhoso" com o feito e apontou Palhinha como uma referência, de tal forma que diz ter "caraterísticas parecidas" com as do internacional português."Jogo na mesma posição que ele, gosto muito de o ver jogar e acho que tenho algumas características parecidas", sublinhou, em declarações aos meios de comunicação do clube, apontando que também Essugo é um modelo a seguir: "Olho, por exemplo, para o [percurso] do Dário Essugo e gostava de chegar à equipa A como ele. Com esforço e dedicação acho que pode acontecer".Ainda em relação à assinatura de contrato, Salvador Santos assume que "sempre foi um objetivo". "Estou muito contente por alcançá-lo", reforçou, ao mesmo tempo descrevendo-se como um jogador que gosta de "ajudar a equipa, recuperar bolas no meio-campo, fazer passes longos e, claro, marcar golos".A terminar, o jovem médio promete "honrar a camisola" e finaliza com o seu maior sonho: "Jogar no Estádio José Alvalade e dar muitas alegrias aos sportinguistas".